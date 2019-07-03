المصادقة الالكترونية تعزز المحاكمة عن بعد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني خدمتي الصك الالكتروني والمصادقة الالكترونية لمحاضر ضبوط الجلسات القضائية خلال زيارته محاكم المدينة المنورة أمس، لتواكب الخدمتان الجديدتان التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة بمختلف أعمالها ومرافقها.

وتساهم الخدمتان في تسهيل إجراءات التقاضي وتفتح مسارا جديدا في آليته في جميع المحاكم، إضافة إلى تسهيل إجراءات الاستخلاف والمترجمين وتفعيل المحاكمة عن بعد في المناطق النائية.

وبتدشين الصك الالكتروني يستطيع المستفيد استئناف الحكم الكترونيا أيضا، وإرسال لائحة الاعتراض مباشرة عبر بوابة «ناجز» دون الذهاب إلى المحكمة للقيام بأي من هذه الإجراءات، ويمكن النظام الموظف المختص في المحكمة من التذييل على الصك بمحتوى قرار محكمة الاستئناف بشكل الكتروني.

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وتعد المصادقة على محضر ضبط الجلسة القضائية الكترونيا نقلة نوعية في الإجراءات القضائية، فبعدما كانت تطبع محاضر الجلسات في السابق ويوقع الأطراف بشكل يدوي، ومن ثم تدخل الأوراق في النظام ليتم حفظ الضبوط، في عملية تستغرق وقتا طويلا، أصبح المستفيد قادرا على المصادقة مباشرة على محضر ضبط الجلسة.

وكانت العدل أعلنت خلال الفترة الماضية عن إضافة خدمات جديدة، عبر بوابة «ناجز» وتطبيقها للهواتف الذكية، والذي يمكن تنزيله من على المتاجر الالكترونية المختلفة، أبرزها الاطلاع على صك الحكم وضبوط الجلسات الكترونيا، لتتيح الاستعلام عن القضايا برقم الهوية وعرض تفاصيلها، وإمكانية الاستعلام عن مواعيد الجلسات مع إتاحة خاصية إضافة الموعد لتقويم المستفيد على هاتفه المتنقل.

وزار الصمعاني عددا من محاكم المدينة المنورة، وتفقد مجريات العمل فيها، مشددا على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز وخدمة المستفيدين وتلبية احتياجاتهم بالشكل الأمثل الذي يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدها الوزارة في مرافقها واستثمار الكوادر والطاقات والإمكانات المتاحة. وأكد دعم الوزارة للمرافق العدلية في المدينة المنورة بعدد من المشروعات القضائية والمبادرات العدلية، بما يسهم في جودة الأداء وسرعة الإنجاز. كما التقى خلال جولته داخل أروقة المحاكم بعدد من المستفيدين، واستمع إلى ملاحظاتهم، وطلباتهم.

طرق للمصادقة على محاضر ضبوط الجلسات

التحقق من الرمز المرسل عبر نظام »أبشر« على جواله المسجل في النظام

التحقق عن طريق البصمة الالكترونية بالربط مع مركز المعلومات الوطني

التوقيع الحي على الشاشة

آلية إصدار الصك الكترونيا من الدائرة القضائية: