«الصناعات العسكرية» وباراماونت العالمية توقعان اتفاق تعاون في مجالي الدفاع والأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI اتفاق تعاون رفيع المستوى في مجال الدفاع مع مجموعة باراماونت العالمية الرائدة في مجال الطيران والتكنولوجيا، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة المتمثلة في إرساء منظومة صناعية متكاملة للدفاع.

وبموجب اتفاق التعاون متعدد المستويات بين الطرفين، سيعمل على تطوير التقنيات والقدرات في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى تكامل الأنظمة، وذلك ضمن إطار الجهود الرامية إلى دعم رؤية المملكة 2030م، وهي خطة التنمية الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى رفع الحصة المحلية من نفقات المعدات العسكرية إلى 50% بحلول عام 2030م.

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وأكد الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور أندرياس شوير أن التعاون بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية ومجموعة باراماونت سيكون له دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيسهم ذلك بشكل فعال في تعزيز قدرة القوات المسلحة السعودية، ورفع الإنتاج المحلي في القطاع، فضلا عن توفير فرص عمل وتدريب جديدة للشباب السعودي بهدف زيادة مساهمتهم وترقية دورهم في هذه الصناعة الحيوية بشكل خاص، وفي الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وقال «تمتلك مجموعة باراماونت سجلا حافلا في إقامة شراكات وعلاقات تعاونية مع عملائها من الدول، الأمر الذي يساعد هذه الدول على إنشاء القدرات الصناعية الدفاعية المحلية من خلال نقل التقنية والمعارف والمهارات الفنية. لدينا قناعة راسخة أن هناك عددا من أوجه التعاون بين شركاتنا، ويمكن تسخيرها لبناء القدرة الصناعية الدفاعية التي تحتاج إليها المملكة العربية السعودية».

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة مجموعة باراماونت آيفور إيتشيكوفيتز «تعد المملكة العربية السعودية سوقا مهمة بالنسبة لمجموعة باراماونت. ويرجع ذلك إلى أن الكثير من التقنيات التي ابتكرناها على مر السنين قد تم تطويرها مع وضع منطقة الشرق الأوسط في الحسبان»، مفيدا بأن المجموعة تتشارك ذات الأهداف التي تطمح إليها رؤية ولي العهد وخطته الطموحة للتنمية الاقتصادية.