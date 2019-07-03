القيادة تهنئ الرئيس الأمريكي بذكرى استقلال بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان باسمه وشعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

إلى ذلك بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

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وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

إلى ذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وقال ولي العهد «تلقيت نبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث ولي العهد برقية عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي في وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.

وقال ولي العهد «تلقينا نبأ وفاة الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».