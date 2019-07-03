لماذا حضر تمثال الحرية في جدة ؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل لجين الأحمدي - جدة

بالتزامن مع عروض لاس فالاس الأمريكية التي انطلقت على كورنيش الحمراء في جدة، حضر تمثال الحرية ضمن موسم جدة الذي يعد امتدادا لفعاليات مواسم السعودية التي بدأت 8 يونيو وتستمر حتى 18 يوليو الحالي.

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ونقلت عروض لاس فالاس المجانية مجموعة من الثقافات التي تنوعت من الإسبانية إلى الأفريقية ثم الصينية فالأمريكية.

من جهتها أوضحت أمانة جدة أن المجسم الموجود حاليا للفعالية الموقتة لموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم.

ما هو تمثال الحرية؟