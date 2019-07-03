سفلتة طرق بالهدا والواصلية والسر في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي، خالد اليوسف - الطائف

نفذت أمانة الطائف برنامجا لسفلتة وصيانة عدد من الطرق بالمراكز والقرى التابعة، وذلك ضمن جهود تعزيز الخدمات البلدية في جميع المواقع، للتسهيل على الأهالي وراحتهم، وتحسين كفاءة الطرق بما يوائم تلبية الاحتياجات ويدعم جهود التنمية والتطوير بالمحافظة.

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وأكد المتحدث الرسمي لأمانة الطائف إسماعيل إبراهيم أن الأمانة أنهت سفلتة 20 كلم من الطرق والشوارع بالهدا والواصلية والسر، مشيرا إلى أن الأمانة لديها برنامج الكتروني يحصر جميع طلبات السفلتة والإنارة والترصيف، ويتم تنفيذ المشروعات تباعا وفق الاعتمادات والكميات المتاحة، كما تراعي الأمانة الأولوية في تقديم الخدمات لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

من جهة أخرى واصلت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع توسعة وتطويرامتداد شارع الجيش الرابط بين طريقي المطار والسيل وشارع الجيش، وذلك من خلال استكمال أعمال التوسعة والتطوير للشارع، بما يكمل جهود التطوير للشارع الذي يربط طريقي الملك عبدالله والمؤتمرات بطريق وادي وج، ويحقق انسيابية الحركة المرورية في هذه المحاور دون عوائق.

إلى جانب ذلك، أزالت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للأسواق 22 بسطة مخالفة من سوق الخضار والفواكه المركزية، وشملت البسطات الثابتة والمتحركة التي استغلت المساحات المفتوحة ومواقف السيارات والأرصفة وسبل المشاة وساحة الحراج وشغلها بشكل غير نظامي بالبسطات المتحركة والثابتة ومزاحمة المتسوقين.