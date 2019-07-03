5 شروط للذبح بمطابخ الأحساء الأهلية في العيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة الأحساء
سمحت أمانة الأحساء ممثلة في إدارة صحة البيئة لأصحاب المطابخ الأهلية بممارسة ذبح الأنعام بأنواعها خلال أيام عيد الأضحى المقبل وفق الاشتراطات الصحية والمهنية، وبحسب التعميم الوزاري بشأن ذلك لمزاولة هذا النشاط الموقت.
وخصصت الأمانة رابطا الكترونيا عبر بوابتها للاشتراطات المتعلقة بالسماح والمتضمنة خمسة شروط، وحددت الـ22 من ذي القعدة الحالي فترة أخيرة للتجهيز والاستعداد من قبل المطابخ بعد تقديمها لشهادة الطبيب البيطري المؤهل للكشف عن المذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك عقد النظافة ورمي المخلفات، على أن يتم إيقاف إصدار التصاريح في الـ25 من الشهر نفسه.
من جانبه شدد مدير إدارة صحة البيئة في الأمانة الدكتور إبراهيم الشبيث على أن الذبح العشوائي خارج المسالخ المتخصصة أو في المواقع غير المرخص لها من قبل الأمانة يعد مخاطرة غير محسوبة العواقب، حيث يتم في ظروف تغيب عنها آليات الفحص البيطري السليم للأنعام قبل وبعد الذبح مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، كما يعرض الذبائح للفساد السريع بسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرض للملوثات الخارجية، مما يتسبب في تكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، وكذلك عدم التخلص السليم من مخلفات الذبائح يؤدي إلى تلوث البيئة والتسبب بالتشويه البصري والمكاني لها.
شروط الذبح:
- رخصة سارية المفعول للمطبخ
- استيفاء جميع الاشتراطات الصحية الخاصة
- تخصيص موقع مناسب يحقق الاشتراطات الصحية لذبح المواشي وسلخها
- توفر جميع المعدات اللازمة لإتمام عمليات الذبح والسلخ
- الحرص على النظافة الدائمة ونقل المخلفات وجمعها في أوعية مغطاة ومحكمة الغلق
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