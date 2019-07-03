لا حج بلا تصريح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة بدأت الجمعة الماضية 25|10|1440 هـ حملة #حج_بلا_تصريح والتي تمنع المقيمين من دخول العاصمة المقدسة إلا بشروط معينة خلال موسم الحج.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.