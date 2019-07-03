العمل تلزم المنظمات غير الربحية بالإفصاح والشفافية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي الطائف

تتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإطلاق مشروع زيارات الحوكمة - المرحلة الثالثة - للمنظمات غير الربحية من خلال 4 معايير جرى تطويرها لتشمل الالتزام، والامتثال، والشفافية والإفصاح، والسلامة المالية.

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وعلمت «مكة» أن الوزارة تهدف من خلال مشروع زيارات الحوكمة إلى العمل على دعم استمرارية أداء المنظمات غير الربحية وتقديم الخدمات من خلال نموذج حوكمة يضبط العمل ويقيم الأداء، وتمكين القطاع غير الربحي وحمايته والارتقاء به؛ لتبني ممارسات الحوكمة السليمة بشكل تدريجي، وتعزيز مبدأ مسؤولية المنظمات غير الربحية وشفافيتها اتجاه المانحين والمتبرعين والمستفيدين عبر إتاحة بياناتها للرأي العام، ورفع مستوى الوعي وضمان التزام المنظمات غير الربحية بمعايير الحوكمة، وتعزيز ثقة الأعضاء والمستفيدين والمجتمع في أداء المنظمات غير الربحية من خلال نموذج حوكمة فعال وموثوق.

وعملت الوزارة لتحقيق الهدف المطلوب من هذه الزيارات؛ لتقييم الجهات في القطاع غير الربحي على التعاقد مع شركة استشارية؛ لتقديم الدعم في زيارات الحوكمة خلال هذا العام، والتأكيد على تضمين تطوير مهارات الموظفين في المراكز من خلال العمل المشترك مع الشركة الاستشارية للاستفادة من الخبرات المتعلقة بالمراجعة والتقييم، وتطوير معايير الحوكمة وفق أحدث الممارسات، والمتابعة مع الفروع والمراكز ونشر تقرير أسبوعي للأداء ومستوى الإنجاز للزيارات المطلوبة.

معايير الحوكمة بعد تطويرها

الالتزام

الامتثال

الشفافية والإفصاح

السلامة المالية

دعم استمرارية أداء المنظمات غير الربحية

تمكين القطاع غير الربحي وحمايته والارتقاء به

رفع مستوى الوعي

ضمان التزام المنظمات غير الربحية بمعايير الحوكمة

تعزيز ثقة الأعضاء والمستفيدين والمجتمع في أداء المنظمات غير الربحية

من أهداف زيارات الحوكمة