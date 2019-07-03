، والد غريق "نزهة الرياض" لـ"الخليج 365": الحادث عرضي ولم يتحدد موعد الدفن ،

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كشف والد الطفل محمد الذي عثر عليه وقد فارق الحياة غريقًا في مسبح نادي الحي بنزهة الرياض لـ"الخليج 365"، بأن الحادث عرضي وأنه مؤمن بقضاء الله وقدره، مشيرًا إلى أن موعد الدفن لم يحدد حتى يتم الانتهاء من إجراءات الجهات المعنية.
وكان الطفل محمد قد اختفى عن الأنظار مساء أمس الثلاثاء، أثناء تواجده في مسبح نادي الحي، وبعد بحث استمر لمدة 12 ساعة عثر عليه صباح اليوم غارقًا.
وقال والده لـ"الخليج 365": إنه اصطحب محمد وشقيقه إلى نادي المدرسة بحي النزهة بالرياض عند الساعة السابعة من مساء أمس؛ مشيرًا إلى أنه تركهما لدقائق قبل أن يعود ليكتشف اختفاء محمد.
وبيّن أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، لافتًا إلى أنه قد تم العثور عليه صباح اليوم وقد فارق الحياة غريقًا، عن طريق جاره الذي اكتشف وجوده في المسبح بعد نزوله للبحث عنه.
والد غريق "نزهة الرياض" لـ"الخليج 365": الحادث عرضي ولم يتحدد موعد الدفنقاسم الخبراني الخليج 365 2019-07-03
كشف والد الطفل محمد الذي عثر عليه وقد فارق الحياة غريقًا في مسبح نادي الحي بنزهة الرياض لـ"الخليج 365"، بأن الحادث عرضي وأنه مؤمن بقضاء الله وقدره، مشيرًا إلى أن موعد الدفن لم يحدد حتى يتم الانتهاء من إجراءات الجهات المعنية.
وكان الطفل محمد قد اختفى عن الأنظار مساء أمس الثلاثاء، أثناء تواجده في مسبح نادي الحي، وبعد بحث استمر لمدة 12 ساعة عثر عليه صباح اليوم غارقًا.
وقال والده لـ"الخليج 365": إنه اصطحب محمد وشقيقه إلى نادي المدرسة بحي النزهة بالرياض عند الساعة السابعة من مساء أمس؛ مشيرًا إلى أنه تركهما لدقائق قبل أن يعود ليكتشف اختفاء محمد.
وبيّن أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، لافتًا إلى أنه قد تم العثور عليه صباح اليوم وقد فارق الحياة غريقًا، عن طريق جاره الذي اكتشف وجوده في المسبح بعد نزوله للبحث عنه.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:57 PM
اختفى عن الأنظار وبعد بحث استمر 12 ساعة عُثر عليه غارقًا بمسبح النادي
كشف والد الطفل محمد الذي عثر عليه وقد فارق الحياة غريقًا في مسبح نادي الحي بنزهة الرياض لـ"الخليج 365"، بأن الحادث عرضي وأنه مؤمن بقضاء الله وقدره، مشيرًا إلى أن موعد الدفن لم يحدد حتى يتم الانتهاء من إجراءات الجهات المعنية.
وكان الطفل محمد قد اختفى عن الأنظار مساء أمس الثلاثاء، أثناء تواجده في مسبح نادي الحي، وبعد بحث استمر لمدة 12 ساعة عثر عليه صباح اليوم غارقًا.
وقال والده لـ"الخليج 365": إنه اصطحب محمد وشقيقه إلى نادي المدرسة بحي النزهة بالرياض عند الساعة السابعة من مساء أمس؛ مشيرًا إلى أنه تركهما لدقائق قبل أن يعود ليكتشف اختفاء محمد.
وبيّن أنه تقدم ببلاغ للجهات المعنية، لافتًا إلى أنه قد تم العثور عليه صباح اليوم وقد فارق الحياة غريقًا، عن طريق جاره الذي اكتشف وجوده في المسبح بعد نزوله للبحث عنه.
، والد غريق "نزهة الرياض" لـ"الخليج 365": الحادث عرضي ولم يتحدد موعد الدفن ،
المصدر : الخليج 365
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