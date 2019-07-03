، "مدني الباحة" يُخرج جثة الوافد الغريق بمستنقع وادي الأحسبة بالمخواة ،

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أكد الدفاع المدني بمنطقة الباحة، مباشرة فرقها بإدارة المخواة حادث غرق شخص بمستنقع للمياه بوادي الأحسبة بمحافظة المخواة.
وفي التفاصيل: أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز عوض الغامدي؛ أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغًا في تمام الساعة 15:35 يفيد عن سقوط شخص داخل مستنقع لتجمع المياه بوادي الأحسبة؛ ليتم على الفور تحريك فرق الإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة إلى الموقع.
وأضاف: فور وصول الفرق المختصة اتضح أن الحالة عبارة عن غرق شخص داخل مستنقع للمياه تقدر مساحته بـ15 م2، وبعمق 3م تقريبًا، مليء بالأشجار والحشائش والأحجار التي تعيق الرؤية، ومن خلال عملية البحث والتفتيش تم العثور على الشخص وإخراجه عن طريق فرق الإنقاذ المائي، وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى، وأنه في العقد الثاني من العمر ومن جنسية عربية.
وأهاب النقيب الغامدي بالجميع بالابتعاد عن مجاري السيول وتجنب تجمعات المياه والمستنقعات وتوخي الحيطة والحذر.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت حادثة الغرق بعنوان (في المخواة.. انتشال جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بوادي "الأحسبة").
"مدني الباحة" يُخرج جثة الوافد الغريق بمستنقع وادي الأحسبة بالمخواةعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2019-07-03
أكد الدفاع المدني بمنطقة الباحة، مباشرة فرقها بإدارة المخواة حادث غرق شخص بمستنقع للمياه بوادي الأحسبة بمحافظة المخواة.
وفي التفاصيل: أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز عوض الغامدي؛ أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغًا في تمام الساعة 15:35 يفيد عن سقوط شخص داخل مستنقع لتجمع المياه بوادي الأحسبة؛ ليتم على الفور تحريك فرق الإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة إلى الموقع.
وأضاف: فور وصول الفرق المختصة اتضح أن الحالة عبارة عن غرق شخص داخل مستنقع للمياه تقدر مساحته بـ15 م2، وبعمق 3م تقريبًا، مليء بالأشجار والحشائش والأحجار التي تعيق الرؤية، ومن خلال عملية البحث والتفتيش تم العثور على الشخص وإخراجه عن طريق فرق الإنقاذ المائي، وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى، وأنه في العقد الثاني من العمر ومن جنسية عربية.
وأهاب النقيب الغامدي بالجميع بالابتعاد عن مجاري السيول وتجنب تجمعات المياه والمستنقعات وتوخي الحيطة والحذر.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت حادثة الغرق بعنوان (في المخواة.. انتشال جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بوادي "الأحسبة").
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:54 PM
قال إن الأشجار والحشائش والأحجار كانت تعيق الرؤية أثناء عملية البحث
أكد الدفاع المدني بمنطقة الباحة، مباشرة فرقها بإدارة المخواة حادث غرق شخص بمستنقع للمياه بوادي الأحسبة بمحافظة المخواة.
وفي التفاصيل: أوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة النقيب مهندس فايز عوض الغامدي؛ أن مركز القيادة والتوجيه تلقى بلاغًا في تمام الساعة 15:35 يفيد عن سقوط شخص داخل مستنقع لتجمع المياه بوادي الأحسبة؛ ليتم على الفور تحريك فرق الإنقاذ وفرق الإنقاذ المائي والمعدات المساندة إلى الموقع.
وأضاف: فور وصول الفرق المختصة اتضح أن الحالة عبارة عن غرق شخص داخل مستنقع للمياه تقدر مساحته بـ15 م2، وبعمق 3م تقريبًا، مليء بالأشجار والحشائش والأحجار التي تعيق الرؤية، ومن خلال عملية البحث والتفتيش تم العثور على الشخص وإخراجه عن طريق فرق الإنقاذ المائي، وبالكشف عليه من قبل الهلال الأحمر اتضح أنه متوفى، وأنه في العقد الثاني من العمر ومن جنسية عربية.
وأهاب النقيب الغامدي بالجميع بالابتعاد عن مجاري السيول وتجنب تجمعات المياه والمستنقعات وتوخي الحيطة والحذر.
وكانت "الخليج 365" قد نشرت حادثة الغرق بعنوان (في المخواة.. انتشال جثة مقيم يمني من مستنقع مائي بوادي "الأحسبة").
، "مدني الباحة" يُخرج جثة الوافد الغريق بمستنقع وادي الأحسبة بالمخواة ،
المصدر : الخليج 365
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