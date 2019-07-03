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دعت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الضربة الجوية التي استهدفت مركزًا للمهاجرين في ليبيا؛ ما أدى إلى مقتل 40 شخصًا.
ونقلت "رويترز" عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس؛ أن "جوتيريس" يشعر بالغضب من الضربة الجوية التي أصابت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأدت إلى مقتل عشرات المهاجرين واللاجئين.
وأفاد "دوجاريك" بأن الإحداثيات الدقيقة لمركز المهاجرين قدمت للأطراف المتحاربة.
في السياق نفسه ذكر دبلوماسيون أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن ليبيا في وقت لاحق اليوم.
الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في قصف مركز المهاجرين بليبياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
دعت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الضربة الجوية التي استهدفت مركزًا للمهاجرين في ليبيا؛ ما أدى إلى مقتل 40 شخصًا.
ونقلت "رويترز" عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس؛ أن "جوتيريس" يشعر بالغضب من الضربة الجوية التي أصابت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأدت إلى مقتل عشرات المهاجرين واللاجئين.
وأفاد "دوجاريك" بأن الإحداثيات الدقيقة لمركز المهاجرين قدمت للأطراف المتحاربة.
في السياق نفسه ذكر دبلوماسيون أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن ليبيا في وقت لاحق اليوم.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:39 PM
مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة اليوم
دعت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إلى إجراء تحقيق مستقل في ملابسات الضربة الجوية التي استهدفت مركزًا للمهاجرين في ليبيا؛ ما أدى إلى مقتل 40 شخصًا.
ونقلت "رويترز" عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس؛ أن "جوتيريس" يشعر بالغضب من الضربة الجوية التي أصابت مركزًا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا وأدت إلى مقتل عشرات المهاجرين واللاجئين.
وأفاد "دوجاريك" بأن الإحداثيات الدقيقة لمركز المهاجرين قدمت للأطراف المتحاربة.
في السياق نفسه ذكر دبلوماسيون أنه من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة بشأن ليبيا في وقت لاحق اليوم.
، الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في قصف مركز المهاجرين بليبيا ،
المصدر : الخليج 365
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