محمد بن مسعود - الدمام - قلّد العميد سعد بن تراحيب بن غنام مدير سجون منطقة عسير، مساعد مدير إدارة سجن أبها العقيد محمد بن عبدالرحمن الأحمري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد. ويتلقّى "الأحمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، متمنين له التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مجال عمله لخدمة دينهِ ومليكهِ ووطنِه.

"الأحمرى" مساعد مدير سجن أبها لرتبة عقيد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03 قلّد العميد سعد بن تراحيب بن غنام مدير سجون منطقة عسير، مساعد مدير إدارة سجن أبها العقيد محمد بن عبدالرحمن الأحمري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد. ويتلقّى "الأحمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، متمنين له التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مجال عمله لخدمة دينهِ ومليكهِ ووطنِه.

Advertisements 03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 10:25 PM قلّد العميد سعد بن تراحيب بن غنام مدير سجون منطقة عسير، مساعد مدير إدارة سجن أبها العقيد محمد بن عبدالرحمن الأحمري رتبته الجديدة عقب صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد. ويتلقّى "الأحمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء والزملاء، متمنين له التوفيق ومزيدًا من النجاحات في مجال عمله لخدمة دينهِ ومليكهِ ووطنِه.

، "الأحمرى" مساعد مدير سجن أبها لرتبة عقيد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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