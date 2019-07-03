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بدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان والتحالف الرئيس للمعارضة محادثات في الخرطوم اليوم (الأربعاء) بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات.
ورأى صحفي من "رويترز" ممثلين عن الجانبين يجتمعان في فندق بالعاصمة السودانية.
وكان تحالف المعارضة قد أعلن في وقت سابق أنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري بشأن قيادة المجلس السيادي، الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.
وانهارت المحادثات بين الجانبين بعد أن دهمت قوات الأمن مخيمًا للمحتجين أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي.
بدء المحادثات بين المعارضة السودانية و"العسكري"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
بدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان والتحالف الرئيس للمعارضة محادثات في الخرطوم اليوم (الأربعاء) بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات.
ورأى صحفي من "رويترز" ممثلين عن الجانبين يجتمعان في فندق بالعاصمة السودانية.
وكان تحالف المعارضة قد أعلن في وقت سابق أنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري بشأن قيادة المجلس السيادي، الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.
وانهارت المحادثات بين الجانبين بعد أن دهمت قوات الأمن مخيمًا للمحتجين أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:29 PM
بعد ساعات من إعلان استعدادها استئناف المفاوضات
بدأ المجلس العسكري الانتقالي في السودان والتحالف الرئيس للمعارضة محادثات في الخرطوم اليوم (الأربعاء) بشأن من يتولى قيادة السودان لحين إجراء انتخابات.
ورأى صحفي من "رويترز" ممثلين عن الجانبين يجتمعان في فندق بالعاصمة السودانية.
وكان تحالف المعارضة قد أعلن في وقت سابق أنه مستعد لإجراء محادثات مباشرة مع المجلس العسكري بشأن قيادة المجلس السيادي، الذي من المقرر أن يتولى قيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات.
وانهارت المحادثات بين الجانبين بعد أن دهمت قوات الأمن مخيمًا للمحتجين أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي.
، بدء المحادثات بين المعارضة السودانية و"العسكري" ،
المصدر : الخليج 365
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