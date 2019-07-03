، الوحدة يتعاقد مع الحارس الجزائري "مصطفى".. و"الحازمي" مديرًا للفريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الوحدة تعاقدها الرسمي مع الحارس الدولي الجزائري مصطفي زغبة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.

وسبق أن مثل مصطفى زغبة أندية: وفاق مسيلة، ومولودية العلمة، وأمل مروانة، واتحاد الحراش، ووفاق سطيف.

من جانب آخر قرر مجلس إدارة نادي الوحدة⁩ تعيين الكابتن خالد الحازمي مديرًا للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن ماجد الهزاني إداريًّا للفريق.

