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محمد بن مسعود - الدمام - أنهت إدارة نادي الوحدة تعاقدها الرسمي مع الحارس الدولي الجزائري مصطفي زغبة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.
وسبق أن مثل مصطفى زغبة أندية: وفاق مسيلة، ومولودية العلمة، وأمل مروانة، واتحاد الحراش، ووفاق سطيف.
من جانب آخر قرر مجلس إدارة نادي الوحدة تعيين الكابتن خالد الحازمي مديرًا للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن ماجد الهزاني إداريًّا للفريق.
الوحدة يتعاقد مع الحارس الجزائري "مصطفى".. و"الحازمي" مديرًا للفريقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
أنهت إدارة نادي الوحدة تعاقدها الرسمي مع الحارس الدولي الجزائري مصطفي زغبة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.
وسبق أن مثل مصطفى زغبة أندية: وفاق مسيلة، ومولودية العلمة، وأمل مروانة، واتحاد الحراش، ووفاق سطيف.
من جانب آخر قرر مجلس إدارة نادي الوحدة تعيين الكابتن خالد الحازمي مديرًا للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن ماجد الهزاني إداريًّا للفريق.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:04 PM
أنهت إدارة نادي الوحدة تعاقدها الرسمي مع الحارس الدولي الجزائري مصطفي زغبة لتمثيل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.
وسبق أن مثل مصطفى زغبة أندية: وفاق مسيلة، ومولودية العلمة، وأمل مروانة، واتحاد الحراش، ووفاق سطيف.
من جانب آخر قرر مجلس إدارة نادي الوحدة تعيين الكابتن خالد الحازمي مديرًا للفريق الأول لكرة القدم، والكابتن ماجد الهزاني إداريًّا للفريق.
، الوحدة يتعاقد مع الحارس الجزائري "مصطفى".. و"الحازمي" مديرًا للفريق ،
المصدر : الخليج 365
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