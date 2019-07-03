، "فيسبوك" تؤكد تعطل الوسائط في تطبيقاتها ومنها الواتس آب ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت إنها تعمل على معالجتها في أقرب وقت ممكن

أكدت شركة "فيسبوك" تعطل تحميل وإرسال الوسائط بين مستخدمي تطبيقاتها ومنها “واتس آب وفيسبوك”، مؤكدة أنها تعمل على معالجتها في أسرع وقت.

وتفصيلاً قالت الشركة: “نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في تحميل أو إرسال الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى على تطبيقاتنا”.

وأضافت: “نأسف للمشكلة، ونعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”.