الحصيني: اليوم.. بدء رياح السموم وجمرة القيظ

قال الباحث الفلكي عبدالعزيز الحصيني إن اليوم الأربعاء الموافق الـ30 من شوال، يتزامن مع بداية الجوزاء، وهي رياح السموم وجمرة القيظ.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الجوزاء ومدتها 26 يومًا تظهر خلالها «الهقعة والهنعة» وتستمر الواحدة منهما 13 يومًا، ويزداد فيهما نشاط رياح السموم، وجمرة القيظ؛ حيث يبلغ الحر أشده، فيما تبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض.

وأضاف الحصيني أن خلال هذه الفترة، يتوافر الرطب بشكل ظاهر، وتُزرع فيه بعض أنواع الخضار كالقرع والكوسة والخيار. كما تختلف مواعيد الشروق والغروب؛ حيث ينقص النهار ويزيد الليل.

ودلل الحصيني على هذه الفترة من الصيف بقول العرب: «إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء، وعرقت العلباء وطاب الخباء».

وأوضح أن اليوم الأربعاء هو أول أيام الهقعة، وعنه تقول العرب: «إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة وأردفتها الهنعة».

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وكان خبير الطقس والأرصاد، حسن كراني، قد أوضح أنّ اليوم الأربعاء، هو بداية ملموسة لتحرك الكتلة الساخنة من الغرب للوسط، متحدثًا عن طقس شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وغرّد كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «الأربعاء الثالث من يوليو بعون الله بداية ملموسة لتحرُّك الكتلة الساخنة من الغرب للوسط، للشمال، للشرق، ويبلغ مداه الأحد المقبل.. طقس شديد الحرارة على معظم المناطق ويميل للاعتدال على المصايف»، ناصحًا بعدم التعرُّض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل هذه الحالة مناطق الشرقية والرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما من المتوقّع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الباحة.