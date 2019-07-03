كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، عن حقيقة ما نشر حول بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء بجدة.
وقال البقمي، في تصريحات لـ«عاجل»، إن المجسم الموجود حاليًّا للفعالية المؤقتة لموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم.
يأتي هذا بعد انتشار عدد من الصور ومقاطع الفيديو، بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن بناء تمثال للحرية بجدة.
كانت هذه تفاصيل خبر «أمانة جدة» تكشف لـ«عاجل» حقيقة بناء تمثال الحرية بكورنيش الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.