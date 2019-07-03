«أمانة جدة» تكشف لـ«عاجل» حقيقة بناء تمثال الحرية بكورنيش الحمراء

كشف المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، عن حقيقة ما نشر حول بناء تمثال الحرية على واجهة كورنيش الحمراء بجدة.

وقال البقمي، في تصريحات لـ«عاجل»، إن المجسم الموجود حاليًّا للفعالية المؤقتة لموسم جدة، وهي فعالية تنقل الثقافة الأمريكية لزوار الموسم.

يأتي هذا بعد انتشار عدد من الصور ومقاطع الفيديو، بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، تتحدث عن بناء تمثال للحرية بجدة.