«رئاسة الحرمين»: 800 مشارك في أعمال توعوية خلال موسم الحج

أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اليوم الأربعاء، أنّها أكملت استعداداتها للمشاركة في حج هذا العام 1440هـ، ضمن الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي مسجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند قوله إنَّ الرئاسة العامة تقوم بمهامها واختصاصاتها للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تضمَّنت الاعتناء بالحجاج والمعتمرين، ما يتطلب مزيدًا من العمل لتحقيق هذه الرؤية الطموحة في زيادة عدد الزوار والمعتمرين.

وأضاف أنَّ «الرئاسة» كلَّفت أكثر من 800 مشارك للقيام بأعمال توعية الحجاج وتوجيههم وإرشادهم من خلال مراكزها التوجيهية البالغ عددها 42 مركزًا توجيهيًّا ونقطة توزيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافةً إلى مترجمين بمختلف اللغات الحيَّة، وتخصيص شاشات وتقنيات حديثة تسهم في توعية الحجاج وتخاطبهم بلغاتهم.

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وثمّن السند ما تقدمه المملكة من خدمات ضخمة وما تسخِّره من إمكانات كبيرة لإنجاح موسم الحج في كل عام، مؤكِّدًا أنَّ هذه البلاد منذ تأسيس دعائمها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن، رحمه الله، ومن بعده أبناؤه البررة وهم يقومون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين خير قيام، وهي تعتز برعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأوضح أنَّ الرئاسة العامة تقوم بتطوير خطط عملها سنويًّا للإسهام برسالتها في العناية بالحجاج والمعتمرين، ورفع الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع على ما يبذلانه من عناية ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، ودعم ومساندة لأعمال الرئاسة العامة في الحج.

كما توجه بالشكر لوزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود على توجيهاته ورعايته المتواصلة لكل ما من شأنه إنجاح موسم الحج ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.