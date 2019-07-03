والد «طفل النزهة»: سأقتص من المتسببين في وفاة ابني

قال والد الطفل محمد الأمين، الذي توفي غرقًا بمسبح نادي المدرسة بحي النزهة بالرياض، إنه يعتزم طلب القصاص من المسؤولين عن وفاة ابنه.

وقال والد الضحية في تصريحات لـ«عاجل»: «الحمد لله على قدره.. لكن القصاص من المتسبب واجب».

وأوضح أنه اتخذ هذا القرار «حتى لا يتكرر الأمر ويتعرض والدان آخران لخسارة ابن لهم نتيجة الإهمال والتقصير».

وكان المحامي والمستشار القانوني علي القريشي، قد أكد لـ«عاجل» أن المسؤولية الجنائية عن وفاة الطفل محمد الأمين غرقًا في مسبح نادي المدرسة، يتحملها مالك المدرسة، إذ يُعد مكان السباحة من ضمن المرافق التي يجب أن تتمتع بكل إجراءات الحماية والسلامة داخل المنشأة.

Advertisements

وأشار القريشي إلى أنه «يحق لوالد الطفل المتوفى تحريك دعوى جنائية ضد مالك المدرسة ومطالبته بدية القتل الخطأ أمام المحكمة الجزائية، وفق الحق الخاص والتعزيز فيما يتعلق بالحق العام».

وحصلت «عاجل»، اليوم الأربعاء، على تفاصيل جديدة، توثِّق الأجواء الدرامية لواقعة اختفاء ثم العثور على جثمان طفل حي النزهة بالرياض، وروى والد الطفل، محمد الأمين، كيف عثروا عليه، غريقًا، بمسبح نادي المدرسة.

وروى والد الطفل ملابسات اختفائه، قائلًا: «اصطحبت نجلي، محمد وشقيقه إلى نادي المدرسة بحي النزهة بالرياض، ضمن عادة نحرص عليها منذ عام تقريبًا.. كان هذا في تمام الساعة السابعة مساءً.. تركتهما لدقائق قبل أن أعود لأكتشف اختفاء محمد».

وأضاف الوالد: «وجدنا ملابسه التي خلعها خلال السباحة.. سارعت إلى إبلاغ الشرطة في محاولة للعثور عليه بأسرع وقت.. والدته في حالة يُرثى لها...». مبديًّا استغرابه من تعطل جميع الكاميرات الموجودة بنادي المدرسة.