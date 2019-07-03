

الدمام 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليه 2019 م واس

اختتم مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام اليوم الدورة التدريبية في لغة الإشارة للصّم التي قدّمها مدرب لغة الإشارة علي الحمالي أحد منسوبي المركز .

واستهدفت الدورة التي استمرت ثلاثة أيام العاملين في القطاع الصحي من أطباء وأخصائيين وممرضين ومن لهم علاقة في استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة في المنشآت الصحية حيث خصّص محتواها على الإشارات الطبية والصحية التي تسهّل على فئة الصم والبكم التعامل وشرح احتياجاتها ، وكذلك تمكّن العاملين في القطاع الصحي من تقديم خدمات صحيه وطبية صحيحة بناء على معلومة صحيحة من المريض.

وقدّم المدرب علي الحمالي خلال الدورة شرحاً وصفياً لمعظم أجزاء الجسم والأمراض والإعاقات وإجراءات ومراحل العلاج والأقسام والمواقع داخل المستشفى والمرافق الصحية كما خصّصت مدّة تدريبية لعمليات تكوين الجمل من خلال التأكيد على مراجعة الحروف واستخدامها في بداية الإشارة الوصفية لتسهيل الوصول للمعنى المطلوب، حيث أنهى المتدربون دورتهم بحصيلة جيدة تساعدهم -إن شاء الله- على التواصل الفعّال مع الصّم في مقار عملهم.

// انتهى //

21:54ت م

0245





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التأهيل الشامل بالدمام يختتم الدورة التدريبية في لغة الإشارة للصّم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.