الان تتابع إصابات في حادث تصادم مروع على طريق الساحل بجدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 8:12 م, 3 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، وقوع إصابات في اصطدام 3 سيارات، على طريق الساحل بمحافظة جدة. وباشرت الجهات المختصة الحادث، مؤكدة أن الإهمال من خلال وقوف سيارة في وسط الطريق وراء الحادث.

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