الأرصاد: ارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على هذه المناطق غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لطقس غد الخميس الموافق 2019/07/04 في المملكة، قائلة إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الشرقية، الرياض، القصيم، نجران، المدينة المنورة.

وشملت التوقعات، أن تتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الطائف، وارتفاع في نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الداخلية والساحلية من منطقة مكة المكرمة.