الان تتابع “ترف” تضيء منزل القناوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رزق الأستاذ رعد بن صادق القناوي بمولودة، اتفق هو وحرمه على تسميتها “ترف”. وتلقى القناوي من زملائه وأقاربه التهاني والتبريكات بمناسبة قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله من مواليد السعادة.

أسرة ” الخليج 365 ” تبارك للقناوي قدوم المولودة الجديدة، جعلها الله قرة عينٍ لوالديها. من جهته شكر الأستاذ رعد القناوي كل محبيه وزملائه وأقاربه الذين قدموا له التهنئة بمناسبة قدوم “ترف” سائلاً الله عز وجل التوفيق والسداد لهم كما شكرهم على هذه المشاعر الطيبة التي قدموها له.

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