الان تتابع وفد بلغاري يثمن المشروعات العملاقة التي نفذتها حكومة خادم الحرمين في المشاعر المقدسة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل التقى الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة، اليوم، وفدا بلغاريا يضم الشيخ الدكتور مصطفى حجي مفتي جمهورية بلغاريا و الشيخ وداد أحمد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في بلغاريا والشيخ بر على نائب مفتى جمهورية بلغاريا.
تناول اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال أعمال الحج والعمرة والتسهيلات المقدمة لحجاج ومعتمري بلغاريا.
ثمن الوفد بكافة الإنجازات والمشروعات العملاقة التي قدمتها ونفذتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تهدف الي راحة وسلامة وامن ضيوف الرحمن، وكذلك الجهود والتنظيمات التي تضعها وزارة الحج والعمرة لكافة الحجاج والمعتمرين وزوار بيت الله الحرام .. انتهي
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