أسعار باقات المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 – طريقة التسجيل – وزارة الحج والعمرة

نوضح أسعار باقات المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 والدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة كما تقدم مختلف الشركات خدمات للحجاج مميزة عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل وهذا ما نوضحه لقرائنا بموقع نجوم مصرية في هذه المقالة، حيث أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء تقديم الخدمات للمرحلة السانية عبر المسار الإلكتروني والذي أضيفت إليه العديد من الباقات المختلفة، وعلى اثر ذلك سوف نوضح كيفية التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل للاستفادة من هذه الباقات والخدمات المميزة، حيث تقدم الخدمات من قبل اكثر من 190 شركة مختلفة تخدم حجاج الداخل.

تحذير : كما أن وزارة الحج والعمرة على أن هناك موقع خاص لخدمة حجاج الداخل وهو موقع المسار الإلكتروني لخدمة حجاج الداخل وهو الموقع الأول والأخير لخدمة الحجاج، وان الشركات التي تعلن عن خدمات خارج هذا المسار هى شركات غير مرخصة.

أسعار باقات المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

الباقة متوسط السعر باقة بلس المميزات ضيافة 1 من 7561 إلى8161 ريال ضيافة 1 بلس السكن في مكة ضيافة 2 من 7310 إلى7910 ريال ضيافة 2 بلس السكن في مكة ضيافة 3 من 6508 إلى 7108 ريال ضيافة 3 بلس السكن في مكة ضيافة 4 من 5708 إلى 6308 ريال ضيافة 4 بلس السكن في مكة ضيافة 1 أبراج 11905 ريال السكن في أبراج منى الستة اقتصادي 1 من 3447 إلى 4797 ريال الحج منخفض التكلفة اقتصادي 2 3465 ريال الحج الميسر السكن في مشعر عرفات فقط

التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يتوجب على المستفيد الدخول على رابط الحج والعمرة واختيار حجاج الداخل واتباع مراحل التسجيل كما يلي:

1 – التعريف بالبرامج وإنشاء المفضلة ويتم ذلك في ثلاث خطوات كما يلي:

البحث عن البرنامج تكوين المفضلة حفظ القائمة مدينة القدوم – متعجل / متأخر إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد إضافة البرنامج إلى المفضلة وإضافة المرافقين

2- إتمام الحجز عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل من الخطوات التالية:

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حجز البرنامج الحجز والدفع استعلام توفر البرنامج بالعدد المطلوب حجز المقاعد – إدخال بيانات الحج – إتمام الحجز

الدول المستفيدة من طريق مكة

بعد معرفة أسعار باقات المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 2019 نوضح الدول التي تستفيد من طريق مكة المكرمة بعد إطلاق مبادرة ضيوف الرحمن والتي تشترك بها 5 دول ليستفيد اكثر من 225 ألف حاج وهذه الدول هى (ماليزيا – اندونيسيا – باكستان – بنجلادش – تونس).

الخدمات التي يقدمها المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يقدم المسار الخدامات التالية:

5 برامج مختلفة يمكنك الاختيار فيما بينهما.

حجز برامج الحج والعمرة.

الدعم وحل المشكلات.

شراء الأضاحي.

الدفع الإلكتروني لفواتير الخدمات.

تحديد مواقع المخيمات بالمشاعر المقدسة.

تقديم خدمة الحضانات والروضات بالاشتراك مع تعليم مكة.

استخراج تصاريح الحج.

خدمة استطلاع رأي الحجاج.

إلغاء الحجوزات.

والعديد من الخدمات الأخرى.