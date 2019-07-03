فتح حساب في مصرف الراجحي السعودي – خطواتك للإنشاء حساب جاري على الراجحي

اليوم نتطرق معاً وار موقعنا الكرام نجوم مصرية من خلال هذا المقال عن كيفية فتح حساب في بنك الراجحي السعودي والاستفادة من عدة قروض ومزيا ممنوحة بجانب قروض بنك الراجحي السعودي، حيث يمنح مصرف الراجحي لعملائه قروض دون اتخاذ نسبة فائدة ربحية من المقترض فتعد تلك الميزة من أهم مزايا المقدمة من بنك الراجحي السعودي وسنوفيكم بالشروط المطروحة من بنك الراجحي لقبول طلب فتح حساب جاري واستلام كلا من القروض الآتية (قرض الأسرة- قرض الترميم- قرض الزواج) من خلال الأسطر القليلة التالية فتابعونا..

فتح حساب في مصرف الراجحي السعودي

استهدف مصرف الراجحي للقروض منذ إنطلاقته ونشأته الأولي على توفر احتياجات الشباب والأسر الغير قادرين على البناء المشروعات بتوفير لهم قروض تعد خالية من نسبة أرباح مما رفع من بنك الراجحي السعودي وجعله أكثر اهتماما بالملكة العربية السعودية، ويطرح مصرف الراجحي بعض الإجراءات اليجب استوفيها حتي يتم إتمام الموافقة على القروض وهذا ما سنستعرضه معكم بالأتي.

شروط فتح حساب في بنك الراجحي السعودي