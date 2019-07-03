كيف أعرف متى تنزل المقطوعة| الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم السجل المدني

نجيب عن استفسارات كل المواطنين المتسألين عن كيف اعرف متى تنزل المساعدة المقطوعة من خلال هذا المقال المقدم من موقعنا نجوم مصرية، والمساعدة المقطوعة واحدة من برامج الحكومة السعودية التي من خلالها تقدم المساعدة لمواطنيها ذوي الدخل البسيط والمحدود، ويكون ذلك في شكل متقطع وليس دائم، لذا تم تسميتها بالمساعدة المقطوعة 1440، وقد وضعت المملكة عدة شروط لمستحقين هذا الدعم ومن أهمهم” أن لا يقل سن المتقدم عن 19 سنة، عدم امتلاكه لأي سجلات تجارية أو رخص، لا يكون مقيد بأي معاش أخر”، وإليكم كيف أعرف متى تنزل المقطوعة.

كيف أعرف متى تنزل المساعدة المقطوعة

حيث يوجد حالة من الغضب من كل المقدمين على المساعدات المقطوعة وذلك على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، وجاء الرد عليهم بأنه لا يوجد موعد محدد لصرف المساعدة المقطوعة، ولكن يمكن الاستعلام عنها، ومعرفة موعد الصرف من خلال زيارة موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

كل ما عليك فعله عزيزي المواطن الدخول إلى رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، ثم كتابة وملئ الخانات المجودة والتي تطالب برقم السجل المدني، وكود التحقق البشري الموجود في الصورة كما هو، ثم الضغط على كلمة عرض، ومعرفة كافة التفاصيل التي تريدها.

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توقع صرف المساعدة المقطوعة

حيث قال مصدر أنه من المتوقع أن يتم صرف المقطوعة في 4 يوليو والموافق ليوم 1_11_1440 هجرياً، ولكن لن يتم التأكد من ذلك إلا في حين إعلان وزارة العمل السعودية عن الإيداع.