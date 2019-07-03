أمير حائل: رؤية القيادة جعلت المملكة شريكاً دولياً للاستقرار والنمو الاقتصادي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حائل)أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، أن النظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة جعلت من المملكة محوراً أساسياً وشريكاً دولياً للاستقرار والسلام والنمو الاقتصادي.
ورفع الأمير عبدالعزيز بن سعد أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على الدعم المستمر لتطوير مناطق المملكة ومنطقة حائل.
جاء ذلك خلال استقبال أمير حائل في قصر أجا أمس (الثلاثاء)، جموع المواطنين والمسؤولين في جلسته المفتوحة، بحضور نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ.
وتحدث أمير المنطقة عن تصاعد مستوى الخدمات في العديد من المجالات الخدمية والصحية والتعليمية، مستمعاً للملاحظات والمقترحات، وناقش مع بعض المسؤولين جانب من آلية تطوير بعض الخدمات.
وفي ختام اللقاء، أكد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، أن الأبواب والقلوب مفتوحة للجميع، وأن القادم أجمل.
وأشار إلى تسلم مقاولين مشاريع تطويرية وتجميلية جديدة في مدينة حائل، وفي مجال خدمات المياه والصرف الصحي، لافتاً إلى التوجه القادم بدعم برامج التنمية في المحافظات بعد أن تم التركيز خلال الفترة الماضية على استكمال المشاريع الرئيسية بالمدينة.
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