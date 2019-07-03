شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 693 طن زيوت شعر و266 ألف عبوة عطر مجهولة المصدر بجدة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)ضبطت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأربعاء)، بمشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعاً ومصنعاً في جدة لتخزين العطور والمنتجات التجميلية المغشوشة.
وأوضحت الوزارة عبر «تويتر»، أنه تم ضبط 693 طناً من زيوت الشعر، وأكثر من 266 ألف عبوة عطر مُخالفة ومجهولة المصدر.
وأكدت «التجارة» أنه تم إغلاق الموقع واستدعاء المُخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي مقطع فيديو يُظهر الفرق الرقابية خلال مداهمة الموقع، حيث لوحِظ وجود عدد كبير من البراميل لتخزين الزيوت والعطور المُخالفة.
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