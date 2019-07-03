البطاقة الذكية تستهدف 25 ألف حاج بمنى هذا العام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تتجه وزارة الحج والعمرة إلى إطلاق مشروع البطاقة الذكية للحجاج خلال موسم حج هذا العام في مشعر منى كمرحلة أولى تستهدف 25 ألف حاج من مؤسسات الطوافة.

وبحسب معلومات حصلت عليها «مكة» فإن البطاقة الذكية تمثل هوية الحاج فيها معلوماته الشخصية، مقر سكنه، ومعلوماته الصحية، ويمكن من خلالها تتبع تحركات الحاج ومعرفة موقعه في حال تاه عن مخيمه.

وأشارت إلى أن الشركة المنفذة للمشروع حددت في مشعر منى الأماكن التي ستركب عليها مستقبلات الإشارة للححاج، حيث ستصل نهاية الأسبوع الحالي الأجهزة والأعمدة، ومباشرة تركيبها الأسبوع المقبل، منوهة إلى أن المرحلة الأولى من المشروع محصورة في مشعر منى دون سواه، وبأعداد محددة، وسيجري في المستقبل التوسع فيه ليشمل جميع الحجاج في مشعري عرفة ومزدلفة.

ولفتت إلى أن مشروع البطاقة الذكية سيشمل تركيب أجهزة ذاتية في مواقع متفرقة من مشعر منى، يستطيع الحجاج عبرها معرفة الأماكن والاتجاهات بشكل آلي، إضافة إلى وجود عدد من مقدمي الخدمة مزودين بأجهزة ماسح، يستطيعون التعرف على الحجاج ومعلوماتهم الشخصية وتحديد مقرات سكنهم، وما إذا كان أحدهم لديه أمراض مزمنة أم لا في حال أغمي عليه.

وذكرت المعلومات أن المشروع سيطلق تطبيقا الكترونيا على أجهزة الجوال يمكن الحجاج من التواصل مع المطوفين ومعرفة أماكنهم، إضافة إلى أن المطوف يستطيع من خلال التطبيق متابعة حجاجه، وتبادل المعلومات معهم، ومعرفة إذا تاه أو خرج أحدهم خارج المخيم.

وبينت أن المشروع يدار من قبل غرفة تحكم تنشأ في مشعر منى، وأن البطاقة لا تحتاج إلى شحن وتعمل لمدة طويلة أقلها 6 أشهر، ويستطيع الحاج تعليقها على صدره، كتلك التي توزع من قبل مؤسسات الطوافة.

البطاقة الذكية للحاج:

تعتبر هوية الحاج

لا تشحن

مدتها لا تقل عن 6 أشهر

ماذا تحوي

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من بيانات الحاج؟

معلوماته الشخصية

معلوماته الصحية

مقر سكنه في منى

مهام البطاقة:

إرشاد الحاج

تحديد موقعه

إثبات أنه حاج نظامي

مخرجات البطاقة الذكية:

متابعة حية للحاج

الإشعارات المكانية

تحديد سلوكيات الحشود

محاكاة الحشود