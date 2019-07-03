مبادرة طريق مكة تبدأ من المطارات اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ اليوم أولى الرحلات الناقلة لحجاج بيت الله الحرام المستفيدين من مبادرة طريق مكة، وذلك من المطارات المشمولة بالمبادرة لحج هذا العام 1440 في ماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش.

وأوضح مدير عام الجوازات رئيس وفد المملكة اللواء سليمان اليحيى، أن المبادرة تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي طورته واعتمدته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030 بغية الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتعزيز جهود الجهات الحكومية وتكاتفها في خدمتهم وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لأداء مناسكهم في يسر وسهولة وطمأنينة.

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وقال إن المبادرة تحظى بمتابعة مباشرة من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، مما أسهم في سرعة تحقيق أهدافها التي تتضح من الاهتمام المتزايد من الدول الإسلامية للانضمام لها حيث تم التوسع في تطبيق المبادرة في حج هذا العام إلى خمس دول، وذلك بانضمام باكستان، وبنجلاديش، وتونس إلى الدول التي استفاد حجاجها من التسهيلات التي وفرتها المبادرة لهم خلال العامين الماضيين؛ وهما ماليزيا وإندونيسيا.

وأضاف أنه سيتم العمل في مطارات دول المبادرة على تيسير إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج من بلدانهم ودخولهم إلى المملكة من خلال مسارات مخصصة لهم بإشراف من الجانبين السعودي والدول المشمولة بالمبادرة، ليعزز ذلك من سرعة إنجاز إجراءات الدخول إلى المملكة التي تشمل إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية مع ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة.

الوزارات والجهات المشاركة