تدريب 1800 موظف بإرشاد حافلات الحجاج على ضغوط العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم مكتب إرشاد الحافلات في مكة المكرمة والمدينة المنورة دورات تدريبية لنحو 1800 موظف من مرشدين وإداريين وإداريات وتهيئتهم لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1440.

وتضمنت الدورات التدريبية جوانب عدة في خدمة ضيوف الرحمن وكيفية تحمل ضغوطات العمل في خدمتهم، إلى جانب إكسابهم بعض اللغات التي تمكنهم من تحقيق مطالب الحجاج في أسرع وقت ممكن.

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وأوضح نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة ياسر كردي، أن المكتب حرص على تطوير الإداريين والإداريات والمرشدين وتقديم الدورات التدريبية لهم بالشكل المطلوب إنفاذا لتوجيهات وزير الحج والعمرة ونائبه وبمتابعة مستمرة من رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ورئيس النقابة العامة للسيارات في تسخير الإمكانات لخدمة الحجيج، والتركيز على الجودة وتطبيقها في مخرجات الأعمال لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم الأراضي المقدسة حتى عودتهم إلى بلدانهم.

من جانبه أكد نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات بالمدينة المنورة مروان خاشقجي، أن المكتب وبصفة مستمرة سنويا ينفذ برامج تدريبية تسهم في تطوير العملية الإرشادية ودور المرشد والمهام والواجبات وآخر المستجدات في العملية التشغيلية بمحطات الاستقبال والتوجيه وقسم الحركة والمتابعة وشرح آلية استخدام «تطبيق أرشدني» الذي يسهم في تسريع العملية الإرشادية وفق المسار الالكتروني، إضافة إلى مشاركة العنصر النسائي للعام الثاني على التوالي ضمن فريق عمل المكتب الذين جرى استقطابهم هذا العام للعمل بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز كمدخلات بيانات إضافة إلى موظفات الأعمال الإدارية بمكة المكرمة.

وأشار إلى أن المكتب أبرم هذا العام اتفاقية شراكة مع مركز الأمير سلطان بن سلمان بالمدينة المنورة لتنفيذ البرنامج التدريبي بمسرح جمعية الأطفال المعوقين كمساهمة لدعم الجمعية، حيث تأتي هذه الخطوة في مقدمة اهتمامات الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لتقديم الخدمة المتميزة لحجاج بيت الله الحرام.

الدورات التدريبية شملت: