نائب أمير مكة يستعرض جاهزية القطاعات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان جاهزية القطاعات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى الأراضي المقدسة حتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، وذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مؤكدا أهمية تكامل وتضافر الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجيج.

وناقش الاجتماع خطط الأمن والسلامة، وجاهزية المخيمات والمرافق بالمشاعر المقدسة، واستعدادات القطاعات المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن.

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كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة تمهيدا لرفعها إلى لجنة الحج المركزية.

إلى جانب ذلك استقبل الأمير بدر بن سلطان في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة محافظ الخرمة المعين حديثا شاكر بن لؤي.

وهنأ محافظ الخرمة بمناسبة تعيينه، مشددا على أهمية خدمة أهالي المحافظة، والمتابعة الميدانية الدائمة للمشاريع التنموية في المحافظة.

من جهته قدم المحافظ شكره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة، مؤكدا عزمه على المضي قدما في التطوير وأن الثقة التي اقتضت تعيينه ستكون دافعا له، لبذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة وآمال المواطنين.