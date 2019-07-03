مكاتب ومنصة الكترونية للأحوال المدنية بالحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، استعداداتها للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام من المواطنين وحجاج الخارج، وذلك عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الالكترونية (أبشر) ومكاتبها في المشاعر المقدسة.

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وأوضح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الخدمات التي تشارك الأحوال المدنية في تقديمها خلال موسم الحج، تشمل إتاحة الاستفسار الالكتروني عن أحقية أداء فريضة الحج للمواطنين، وكذلك تفويض شركات ومؤسسات حجاج الداخل باستخراج تصاريح الحج للمواطنين المسجلين في قوائمهم بكل سهولة ويسر عبر منصة «أبشر»، إضافة إلى تمكين المواطنين من طباعة تصاريح حجهم وإلغائها الكترونيا حتى تاريخ 7 / 12 / 1440هـ، حيث يتطلب إلغاء تصريح الحج بعد اليوم السابع من ذي الحجة مراجعة مكاتب الأحوال المدنية وإبراز ما يثبت إلغاء العقد الموقع مع حملة حجاج الداخل التي تم الحصول على تصريح الحج بواسطتها.

وأضاف أن الوكالة خصصت مكتبين لتسهيل مهمة مندوبي شركات خدمات حجاج الداخل في تسجيل واقعتي الولادة والوفاة بين الحجاج أحدهما بمجمع الدوائر الحكومية في حي العوالي والآخر بحي المعيصم.

خدمات الأحوال المدنية في موسم الحج: