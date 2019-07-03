أمانة جدة تبدأ التأهيل لتنفيذ مشروع معالجة مظاهر لتلوث البصري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أمانة جدة⁩ تبدأ التأهيل لتنفيذ مشروعي ‏معالجة مظاهر ⁧التلوث البصري⁩ بالمحاور الرئيسية في ( شمال و جنوب ) المحافظة ‏..تشمل: Advertisements ‏• صيانة الاسفلت والدهانات ‏• تطوير الأرصفة وشبكات الإنارة ‏• تأهيل المسطحات الخضراء ‏• رفع كفاءة السلامة المرورية بالمحاور



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