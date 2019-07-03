إضراب يعطل النقل البحري باليونان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أصاب إضراب عمال العبارات في اليونان أمس حركة النقل البحري بين البر الرئيس والجزر بالشلل، وتقطعت السبل بالآلاف من السياح والسكان المحليين.

وقال ممثل النقابة أنتونيس دالاكوجيورجوس «إن العمال أعلنوا عن إضراب لمدة 24 ساعة عقب انهيار مباحثات بشأن مطالبهم بتحسين الأجور ومزايا أخرى»، مشيرا إلى أنه ربما تتمدد فترة الإضراب.

يذكر أن الفوضى التي نجمت عن الإضراب كانت ستكون أكبر في حال عدم الإعلان مسبقا عن الإضراب ووقف بيع التذاكر، ولكن يبدو أن الكثيرين لم يتمكنوا من تجنب الإضراب الذي يأتي في بداية الصيف.