إيقاف البحث عن رحالة بلجيكي مفقود منذ شهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا

علقت الشرطة الأسترالية عملية البحث عن الرحالة البلجيكي ثيو هايز الذي فقد في بلدة بايرون باي السياحية في 31 مايو الماضي.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إنها التقت عائلة هايز أمس وأبلغتهم بتعليق عملية البحث التي استمرت لشهر تقريبا.

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وكان الشاب، 18 عاما، يستعد للعودة إلى بلاده بعد ثمانية أشهر من السفر حول أستراليا. وقالت الشرطة إن اختفاءه من المدينة الساحلية الواقعة شرق البلاد في نيو ساوث ويلز أصابها بـ»الحيرة».

ووصل والد الشاب، لوران هايز، إلى أستراليا في منتصف يونيو للبحث عنه، ووصل معه ثلاثة من رجال الشرطة الاتحادية البلجيكية لدعم التحقيق بصفة مراقب.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز إنها تلقت مساعدة من فريق البحث المعني بجرائم القتل ومن مسؤولين في الطوارئ ومتطوعين وسكان بايرون باي لإجراء عمليات بحث أرضية وجوية وبحرية واسعة النطاق ولم تتوصل بعد إلى أي خيوط أو معلومات عن مكان وجوده.