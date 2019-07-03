السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم قبضت السلطات السويدية أمس على مغني الراب الأمريكي آيساب روكي للاشتباه في تورطه في واقعة اعتداء خلال زيارته لستوكهولم. وجرى إلقاء القبض على روكي (30 عاما) واسمه الحقيقي راكيم مايرز، بعدما أحيا حفلا في العاصمة السويدية أمس الأول، إضافة إلى ثلاثة آخرين من فريق روكي، اثنان منهم يشتبه في تورطهما في واقعة الاعتداء، بحسب ما ذكرته هيئة الادعاء السويدية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مغنٍ أمريكي في السويد بسبب مشاجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.