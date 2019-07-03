اكتمال 90% من الاستاد الرئيس لأولمبياد طوكيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

أعلن مسؤولون في اليابان أمس أن أعمال تجهيز الاستاد الوطني الجديد، وهو الاستاد الرئيس للأولمبياد المقبل المقرر في العاصمة «طوكيو 2020»، اكتملت بنسبة 90 %، وذلك قبل نحو عام واحد من موعد افتتاحه.

وأوضح منظمو الدورة الأولمبية أن الاستاد، الذي بلغت تكلفته 150 مليار ين ياباني (1.3 مليار دولار) وصممه المهندس الياباني كينجو كوما، من المقرر أن يكتمل مع نهاية نوفمبر المقبل، ومن المخطط أن يستضيف فعاليات افتتاحية في منتصف ديسمبر المقبل.