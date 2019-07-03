هيئة الرياضة تعتمد إدارتي الباطن وطويق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إدارة الباطن الجديدة برئاسة ناصر الشمري لمدة 4 سنوات مقبلة. ويضم مجلس الإدارة في عضويته مبارك الظفيري نائبا للرئيس وعايد الحربي وضيدان الشمري ومحمد المطيري وزياد العنزي وعبدالله الشمري وذياب المطيري وسلطان الشمري. واعتمدت الهيئة إدارة نادي طويق برئاسة خالد الخمشي، وعضوية حمد الفرهود «نائبا للرئيس»، ونايف الجميل «أمينا عاما»، وعبدالعزيز المنصور «أمينا للصندوق»، ودغيم العارضي ووليد الفرهود وبدر الحميدي وأحمد المطيري وسليمان الطريري.



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