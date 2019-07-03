إندونيسيا تعيد 49 حاوية نفايات مخالفة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال مسؤول إندونيسي أمس، إن بلاده ستعيد 49 حاوية نفايات بلاستيكية إلى دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، وذلك في ظل رفض إقليمي لواردات النفايات غير القانونية.

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وقال ديني سوجانتورو المتحدث باسم إدارة الجمارك الإندونيسية «تم إغلاق الحاويات وجاهزة لإعادتها، ولكنها الآن في انتظار دورها في جدول مواعيد الشحن».

وأضاف أنه سوف تعاد النفايات للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وأستراليا وهونج كونج، وأوضح أن الحاويات الآن موجودة في جزيرة باتام جنوب سنغافورة.

وقد أعادت الحكومة الشهر الماضي 5 حاويات نفايات لأمريكا، بعد أن تبين أنها تحتوي على مواد محظورة.