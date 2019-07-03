باكستان تسمح للهنود بدخول لاهور دون تأشيرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ إسلام أباد تستضيف باكستان مسؤولين هنودا الشهر الحالي لإجراء جولة مباحثات ثانية بهدف التوصل لصيغة نهائية لبروتوكولات بشأن محور كارتاربور، وهو ممر يسمح بدخوله بدون تأشيرة للراغبين في زيارة موقع ديني للسيخ في باكستان. Advertisements وقالت وزارة الخارجية إنها أبلغت الهند بأن الاجتماع الثاني سوف يعقد في 14 يوليو الحالي عند معبر واجا الحدودي، بالقرب من مدينة لاهور بشرق باكستان. وأضافت الوزارة «باكستان ملتزمة بتحقيق تقدم سريع بشأن مسألة ضمان عمل المحور لدى حلول الذكرى الـ550 لمولد مؤسس السيخ بابا جورو ناناك في نوفمبر 2019». وكانت الهند عرضت عقد اللقاء في الفترة بين 11 و14 يوليو الحالي. ويعيش السيخ في الدولتين، وغالبا ما يواجهون صعوبات في زيارة الأماكن المقدسة لهم بسبب التوترات بين باكستان والهند.



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