تصنيف جماعة تحرير بلوشستان منظمة إرهابية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد

رحبت باكستان بالقرار الأمريكي الذي يعلن جماعة »جيش تحرير بلوشستان« الانفصالية، التي تعمل في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان »جماعة إرهابية دولية«.

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وقالت وزارة الخارجية «جماعة جيش تحرير بلوشستان جماعة انفصالية مسلحة، تستهدف قوات الأمن والمدنيين، ولا سيما في مناطق البلوش العرقيين الباكستانية».

وتصنف الولايات المتحدة الآن الجماعة بأنها جماعة إرهابية دولية، مما يجرم أي شخص في الولايات المتحدة يساعد المسلحين ويجمد أي أصول يملكونها في الولايات المتحدة، والجماعة محظورة رسميا في باكستان منذ عام 2006.

وقالت باكستان عن القرار الأمريكي «من المأمول أن يضمن هذا التصنيف تضييق مجال العمل أمام الجماعة إلى أدنى حد»، وذكرت وزارة الخارجية في بيان «من المهم محاسبة الجناة ومنظمي «الأنشطة الإرهابية» ومموليها والرعاة الخارجيين، من بينهم هؤلاء الذين يمجدون تلك الأشكال من الإرهاب ضد باكستان وتقديمهم للعدالة».