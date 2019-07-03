السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة وصل إلى القاهرة أمس وفد من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري «ليندسى جراهام» في زيارة قصيرة لمصر تستغرق ساعات عدة. التقى الوفد الأمريكي خلال زيارته مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات، لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة والتأكيد على حرص الإدارة الأمريكية على دعم الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة وملف زعزعة إيران لاستقرار المنطقة.



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كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس يبحث أوضاع المنطقة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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