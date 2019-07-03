زيارة أسعار الغذاء وزيادة التضخم في تركيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - أنقرة
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة أمس، استمرار تراجع معدل التضخم في تركيا للشهر الثالث على التوالي، في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالات خفض أسعار الفائدة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع معدل التضخم في سنة المقارنة الماضية ساهم في تراجع معدل التضخم خلال يونيو الماضي، وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي 15,7% سنويا مقابل 18,7% سنويا في مايو الماضي بحسب مكتب الإحصاء التركي.
كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبيرج رأيهم يبلغ 16,1%، وارتفعت الأسعار بنسبة 0,03% شهريا خلال يونيو الماضي.
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