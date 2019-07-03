هبوط أولى رحلات حجاج الجو بمطاري جدة والمدينة اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تهبط في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر اليوم أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440، فيما أكملت الهيئة العامة للطيران المدني جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين جوا خلال موسم حج هذا العام، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم.

وعملت الهيئة على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارين، وذلك بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات القدوم، حيث هيأت كل المرافق والتجهيزات في المطارين، لاستقبال ضيوف الرحمن على النحو الأفضل، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة العاملة بالمطارين.

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يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، التي تقضي بتوفير أقصى درجات الراحة والاطمئنان لضيوف الرحمن، وتوفير كل ما من شأنه تسهيل الخدمات المقدمة لهم، وتذليل أي عقبات أو صعوبات تحول دون ذلك، بغية تمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وخشوع.

وشهد مجمع صالات الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي عددا من المشاريع التطويرية، منها استبدال جميع منصات الجوازات بمنصات حديثة للمساهمة في تسهيل وسرعة إنهاء إجراءات قدوم ومغادرة الحجاج، كما جهز المجمع بلوحات إضافية ذات طابع إسلامي في صالات القدوم، إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير منطقة وزن الأمتعة المساندة، كما جرى تركيب وحدات تبريد إضافية لتلطيف الأجواء، فيما تم الانتهاء من مشروع تحسين منطقة مسار الحافلات، التي تضمنت ترقيم المواقف وإعادة تخطيطها في الخيمة (هـ) مع تركيب نظام حديث للمواقف لخدمة مواقف الحافلات وسيارات الموظفين.

مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة:

230 ألف م2 مساحة مجمع صالات الحج والعمرة

المجمع يضم منطقة عامة «البلازا»

14 صالة سفر تتوفر فيها

114 منصة لإنهاء إجراءات السفر

208 منصات للجوازات

18 بوابة سفر

10 سيور للحقائب بطول 1180م

صالة للدرجة الأولى

صالة للحجاج المواصلين إلى المدينة المنورة

مواقف للحافلات تستوعب 100 حافلة

ساحة تتسع لـ26 طائرة في آن واحد

40 مصلى في منطقة البلازا

48 ألف راكب الطاقة الاستيعابية للمجمع في اليوم الواحد

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة