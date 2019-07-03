محمد بن مسعود - الدمام - كشف عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عن عملية ضبط نوعية في جدة لمستودع يحوي 693 طنًّا من زيوت الشعر المغشوشة، وأكثر من 266 ألف عبوة عطر مخالفة ومجهولة المصدر. وقال: "تم إغلاق الموقع، واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم". في جدة.. التجارة تضبط مستودعًا يحوي ٦٩٣ طنًّا من زيوت الشعر المغشوشة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-03 كشف عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عن عملية ضبط نوعية في جدة لمستودع يحوي 693 طنًّا من زيوت الشعر المغشوشة، وأكثر من 266 ألف عبوة عطر مخالفة ومجهولة المصدر. وقال: "تم إغلاق الموقع، واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم". Advertisements 03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 08:20 PM كشف عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عن عملية ضبط نوعية في جدة لمستودع يحوي 693 طنًّا من زيوت الشعر المغشوشة، وأكثر من 266 ألف عبوة عطر مخالفة ومجهولة المصدر. وقال: "تم إغلاق الموقع، واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم". ، في جدة.. التجارة تضبط مستودعًا يحوي ٦٩٣ طنًّا من زيوت الشعر المغشوشة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في جدة.. التجارة تضبط مستودعًا يحوي ٦٩٣ طنًّا من زيوت الشعر المغشوشة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.