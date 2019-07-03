محمد بن مسعود - الدمام - كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن حادث مروري وقع في جنوب جدة بسبب الإهمال بوقوف المركبة في وسط الطريق. وبين المركز أن الإهمال بوقوف المركبة وسط الطريق تسبب في اصطدام ٣ مركبات على طريق الساحل في جدة، ونتج عنه عدة إصابات، فيما باشرته الجهات المختصة. ٩١١: وقوف مركبة في وسط الطريق يسفر عن تصادم ٣ مركبات وتسجيل إصابات بجدة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-03 كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن حادث مروري وقع في جنوب جدة بسبب الإهمال بوقوف المركبة في وسط الطريق. وبين المركز أن الإهمال بوقوف المركبة وسط الطريق تسبب في اصطدام ٣ مركبات على طريق الساحل في جدة، ونتج عنه عدة إصابات، فيما باشرته الجهات المختصة. Advertisements 03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 08:18 PM كشف المركز الوطني للعمليات الأمنية ٩١١ عن حادث مروري وقع في جنوب جدة بسبب الإهمال بوقوف المركبة في وسط الطريق. وبين المركز أن الإهمال بوقوف المركبة وسط الطريق تسبب في اصطدام ٣ مركبات على طريق الساحل في جدة، ونتج عنه عدة إصابات، فيما باشرته الجهات المختصة. ، ٩١١: وقوف مركبة في وسط الطريق يسفر عن تصادم ٣ مركبات وتسجيل إصابات بجدة ،

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