، فرنسا تحذر إيران من مخالفة الاتفاق النووي ،

- 1/2
- 2/2
حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، من أن إيران لن تكسب شيئًا من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك ردًا على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول على أن التشكيك في الاتفاق النووي سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، بحسب "رويترز".
ولفتت المتحدثة إلى أنه لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد لليورانيوم دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو الجاري إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المائة.
فرنسا تحذر إيران من مخالفة الاتفاق النوويصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، من أن إيران لن تكسب شيئًا من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك ردًا على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول على أن التشكيك في الاتفاق النووي سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، بحسب "رويترز".
ولفتت المتحدثة إلى أنه لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد لليورانيوم دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو الجاري إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المائة.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
08:39 PM
طالبتها بالتراجع عن تخصيب اليورانيوم
حذرت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم (الأربعاء)، من أن إيران لن تكسب شيئًا من مخالفة بنود الاتفاق النووي، وذلك ردًا على إعلان طهران أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم.
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول على أن التشكيك في الاتفاق النووي سيؤدي فقط إلى زيادة التوترات المتصاعدة بالفعل في المنطقة، بحسب "رويترز".
ولفتت المتحدثة إلى أنه لهذا السبب تطالب فرنسا وشركاؤها الأوروبيون إيران بقوة بالتراجع عن التخصيب الزائد لليورانيوم دون تأخير والامتناع عن أي إجراءات أخرى تقوض التزاماتها النووية.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق اليوم أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم بعد السابع من يوليو الجاري إلى أي مستوى تحتاج إليه متجاوزة حد النقاء المنصوص عليه في اتفاق 2015 والبالغ 3.67 في المائة.
، فرنسا تحذر إيران من مخالفة الاتفاق النووي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحذر إيران من مخالفة الاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.