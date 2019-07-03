بلومبيرغ: ثورة ولي العهد الاقتصادية تصل إلى اسكتلندا

فتح ولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان الأبواب أمام العديد من المستثمرين حول العالم، ويبدو أن اسكتلندا تنوي اغتنام الفرص.

في المرتفعات الاسكتلندية، حيث تلتحم الجبال الوعرة بالمحيط الأطلسي، يطعم ”لويس جيبسون“ سمك السلمون في بحيرة ”لوخ ليفين“ والذي من المقرر أن ترسله شركة الزراعة البحرية ”ماوي إيه إس إيه“ إلى المملكة .

تعد المملكة سوقًا مثالية لمزارع الأسماك، إذ بدأت تتوسع بسرعة بعد أن شمل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحياة الصحية في خطته لتطوير المجتمع والاقتصاد السعوديين.

ووفقًا لوكالة ”بلومبيرغ“، يهدف ولي العهد إلى تغيير العادات الغذائية في المملكة التي يسيطر عليها حب لحم الحمل، ويصيب ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب وداء السكري 1 من كل 5 أشخاص.

وقال علي الشيخي، مدير الهيئة العامة لمزارع الأسماك في المملكة، والتي تدير حملة توعية عامة: ”ستساعد التغييرات الاجتماعية على دفع الاستهلاك نحو المأكولات البحرية، ومثل ”رؤية 2030 الخاصة بولي العهد، هدفنا طموح، ويتمثل في مضاعفة استهلاك الفرد للأسماك إلى 13 كغم بحلول نهاية العام المقبل ثم إلى 22 كغم، وهو المتوسط العالمي، بحلول عام 2030“.

وقال جيمي مكالدين، مدير الحسابات المسؤول عن الشرق الأوسط في شركة ”ماوي“، والذي يتخذ من أدنبره مقرًّا له: ”إنها فرصة رائعة“، مشيرًا إلى أن شركته التي تمتلك 50 مزرعة في اسكتلندا وتعتبر أكبر منتج للسلمون في البلاد، تعمل على الحصول على موافقة الحكومة السعودية لتصبح موردًا معتمدًا.

ويجدر بالذكر أن سمك السلمون النرويجي موجود بالفعل في المملكة، إذ تهيمن النرويج على صناعة السلمون العالمية، وتمثل حوالي نصف الإنتاج العالمي، بينما تشكل اسكتلندا أقل من 10%، ويمتلك النرويجيون العديد من مزارعها، فشركة ”ماوي“ على سبيل المثال مُدرجة في بورصة ”أوسلو“ النرويجية.

وبدأت النرويج تركز انتباهها على المملكة العربية السعودية منذ 4 سنوات، وبالفعل حققت نجاحات هناك بعد أن حضر مجموعة من المديرين التنفيذيين من شركات السلمون معرض الأغذية في الرياض في تشرين الثاني/ نوفمبر، إذ ناقش المسؤولون السعوديون التركيز على الحياة الصحية.

وكانت النتيجة مذهلة، إذ نمت صادرات المأكولات البحرية النرويجية إلى المملكة، وخاصة السلمون، بنسبة 74 ٪ من حيث القيمة المالية، و60 ٪ من حيث الكمية، في أول 4 أشهر من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها في عام 2018، وفقًا لمجلس المأكولات البحرية النرويجي المسؤول عن تسويق هذه الصناعة.

والآن تبيع 50 شركة نرويجية الأسماك إلى المملكة ، ارتفاعًا من الحفنة السابقة، وقال ”إنجيليل جاكوبسن“، مدير الأسواق الناشئة في مجلس المأكولات البحرية النرويجي: ”سوق السعودية ينمو جيدًا للغاية“.

ومن الرياض، قال علي الشيخي إن التغيير قادم، وبالإضافة إلى استيراد سمك السلمون، مُنح مستثمر سعودي ترخيصًا لإنشاء مزرعة أسماك في المملكة، ومن المتوقع أن يبدأ بناؤها العام المقبل في شمال مدينة جدة ، بينما تتم دراسة إنشاء مزرعة سمك سلمون أخرى في ”نيوم“.

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